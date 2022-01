Inizia il cammino dellainI giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico il, che occupa le prime posizioni nel campionato di Serie B. neglidella coppa nazionale. La squadra di Josè, reduce dal successo di misura in campionato contro il Cagliari, è seconda nell’albo d’oro della competizione, con 9 vittorie, di cui l'ultima nel 2008. I salentini di Marcoinvece arrivano dalla vittoria col Pordenone nell’ultimo turno di Serie B, ma on hanno mai raggiunto i quarti di finale della competizione, seppur siano in piena lotta per la promozione in Serie A l'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2020, poche settimane prima della sospensione del campionato per via del Covid, quando all’Olimpico vinse la squadra di casa per 4-0. Lo Special One punta grosso modo sulla formazione titolare per strappare il biglietto per il turno successivo: chi vince affronterà l'nei quarti di finale.Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Afena-Gyan; Abraham.Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Gargiulo, Blin, Helgason; Di Mariano, Olivieri, Listkowski