Difficile immaginare due incroci più caldi per le semifinali di Coppa Italia. Milan-Inter e Fiorentina-Juventus (con gare di andata e ritorno) assegneranno i due posti per la finale dell’11 maggio e i pronostici delle vigilia annunciano confronti molto equilibrati già in vista delle prime sfide. Domani alle 21:00, si legge in una nota, tocca al derby di Milano, il terzo stagionale dopo il pareggio di novembre e il successo rossonero di inizio mese. Le due squadre non si presentano al meglio alla competizione: entrambe hanno rallentato in campionato e per la squadra di Inzaghi c’è il carico da 11 della sconfitta in Champions League contro il Liverpool, ma sulla lavagna scommesse di Betaland i nerazzurri si giocano vincenti nel primo round a 2,33, contro il pareggio a 3,40 e il segno 1 a 2,92. Mercoledì 2 marzo tocca a Juventus-Fiorentina, una sfida che storicamente mette a confronto due tifoserie rivali e che sarà resa ancora più delicata dal recente trasferimento di Vlahovic in bianconero. In vista dell’andata al Franchi la squadra di Allegri parte favorita a quota 2,30, con il pareggio a 3,45 e il segno 1 a 3,10. Il gol dell’ex Vlahovic vale 2,50. Per il passaggio del turno le quote sorridono ancora alla Juventus, proposta vincente della Coppa Italia a 2,50. A 3,00 c’è l’Inter, con il Milan a 4,00 e la Fiorentina campione a 8,00 volte la posta