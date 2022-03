Se in Serie A la Juventus paga un inizio di stagione poco esaltante, in Coppa Italia i bianconeri potrebbero confermarsi leader assoluti della competizione. Campioni in carica e con quattordici trofei già in bacheca, si legge in una nota, la squadra di Allegri è favorita per la vittoria dopo le gare d’andata delle semifinali. Il successo per 1-0 a Firenze ha messo in discesa la strada verso la finale dell’11 maggio: in vista del ritorno i quotisti danno la Juventus ancora vincente a quota 1,84, con il pareggio – che comunque basterebbe in chiave qualificazione – a 3,45 e il successo della Fiorentina a quota 4,20. L'avversaria della squadra di Allegri potrebbe essere l'Inter, per l'ennesimo derby d'Italia caricato dalla posta in palio parecchio alta. I nerazzurri ripartono dallo 0-0 dell'andata contro il Milan e in vista del ritorno sulla lavagna scommesse Betaland sono favoriti a 2,05, contro il pareggio a 3,40 e il successo rossonero a 3,50. Le quote sorridono alla squadra di Allegri anche leggendo lavagna Antepost Coppa Italia. La conferma dei bianconeri vale due volte la posta: staccate Inter a 3,25 e Milan a 3,50, mentre la Fiorentina non si arrende ma deve centrare un'impresa proposta a quota 15.