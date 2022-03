Questa sera a partire dalle 21 Milan e Inter si sfideranno a San Siro per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 11 delle ultime 17 gare di Coppa Italia, nessuna squadra ha fatto meglio dalla stagione 2017/2018 in avanti (11 anche per la Juventus).