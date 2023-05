Dopo l’Inter in Champions, anche la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference conquistano un posto in finale. Tris di club della Serie A nei palcoscenici più ambiti e ora le squadre di Inzaghi, Mourinho e Italiano si preparano per l’ultimo ostacolo. Mercoledì 31 maggio il primo verdetto. Dopo la vittoria della Conference nella passata stagione, in Europa League la Roma è proposta campione a quota 1,93 sulla lavagna scommesse: l’avversario è il Siviglia, capace di eliminare Juventus e Manchester United e che questa coppa l’ha vinta già sei volte. Sulle quote testa a testa la formazione spagnola parte un filo favorita, anche se a 1,88. Mercoledì 7 giugno tocca alla Fiorentina contro il West Ham. I viola hanno rimontato il Basilea in Svizzera mostrando carattere, quello che servirà contro gli inglesi in una gara che vede i londinesi in leggero vantaggio sulla lavagna testa a testa “Vincente Torneo”, ma anche in questo caso regna l’equilibrio con la Fiorentina campione della Conference League a 2,09 e gli inglesi a 1,75. Situazione diversa in Champions, dove l’Inter se la dovrà vedere contro la squadra più forte d’Europa: il Manchester City è bancato vincente a quota 1,25 sulla lavagna, contro la proposta a 4,00 per l’Inter. Il calcio italiano sogna quindi uno storico tris che ad inizio stagione era impensabile: per la Champions ad esempio l’Inter era proposta su Betaland a 40 volte la posta, mentre la Roma in estate era quotata a 10.