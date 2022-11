Corea del Sud-Ghana, in programma alle 14, apre la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali. Son e compagni arrivano da uno 0-0 con l'Uruguay al debutto e, in caso di vittoria, salirebbero al primo posto in attesa della sfida delle 20 tra il Portogallo e La Celeste. Dall'altra parte c'è un Ghana che all'esordio ha perso contro la nazionale di Cristiano Ronaldo, e oggi cerca la vittoria per rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play.



Le probabili formazioni



Corea del Sud (4-2-3-1): Seunggyu; Moonhwan, Kim, Younggwon, Jinsu; Wooyoung, Inbeom; Son, Jaesung, Sangho; Uijo. Ct: Bento.

Ghana (5-3-2): Zigi; Seidu, Amartey, Djiku, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed, Kudus; A. Ayew, Iñaki Williams. Ct: Addo.