La coreografia dell'Inter, nel derby vinto ieri contro il Milan, era dedicata a Daniele Belardinelli, ultrà del Varese morto nel corso degli scontri dello scorso 26 dicembre prima della sfida contro il Napoli. Emanuele Fiano, membro della presidenza del gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, non ha gradito.



STRISCIONE NEONAZI - Questo il messaggio social di Fiano: "La curva dell'Inter espone striscione dedicato ai neonazi di Blood&Honour, il gruppo di Belardinelli quello dell'agguato ai tifosi del Napoli. Depositerò oggi un'interrogazione al ministro Matteo Salvini per sapere come sia stato possibile autorizzare questa vergogna".