In attesa che l'Atalanta decida di assumere una posizione ufficiale sulla vicenda che ha visto protagonisti in negativo i suoi tifosi in occasione dell'ultima partita di campionato contro la Juventus, coi ripetuti cori razzisti all'indirizzo di Dusan Vlahovic, la Questura di Bergamo si è mossa concretamente assumendo i primi provvedimenti nei confronti dei responsabili. In mattinata sono stati notificati infatti 9 Daspo da 1 a 5 anni e per due dei soggetti sanzionati sarà previsto pure l'obbligo di firma. L'individuazione dei colpevoli è stata possibile grazie all'utilizzo delle immagini a circuito chiuso della videosorveglianza del Gewiss Stadium e la Questura fa sapere altresì che sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di altri soggetti che hanno partecipato ai cori.



RICORSO IN ARRIVO? - Per il comportamento dei suoi tifosi nei confronti di Vlahovic, l'Atalanta è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la chiusura dell'intero settore - la Curva Nord Pisani - da cui sono partiti i cori per il prossimo match casalingo di campionato contro il Verona. Per tale sanzione, nella serata di mercoledì il club nerazzurro ha comunicato di aver inoltrato un preannuncio di reclamo, passaggio necessario per l’acquisizione degli atti: solo dopo averli esaminati nei prossimi giorni, il club deciderà il da farsi e valuterà se presentare o meno ricorso.