Queste le prime parole in conferenza di Danilo Avelar, visto in Italia anche con la maglia del Cagliari: "Sono molto felice di poter tornare in Brasile dopo otto anni, e in un club di tale grandezza come il Corinthians. Indipendentemente dalla situazione e dal momento, arrivare al Corinthians è una grande responsabilità. Penso di essere stato fortunato, perché con la pausa della Coppa avrò un po 'più di tempo per adattarmi e conoscere la squadra e l'ambiente di lavoro. Ho sofferto un po' appena arrivato in Europa. Penso che il giocatore brasiliano, in generale, sia più abituato ad attaccare che a difendere. In cinque anni in Italia, ho potuto imparare bene e correggere alcune lacune difensive, quindi posso fare la mia parte, sia in avanti che dietro. Non sono al 100%, ma credo che in relazione alla parte fisica devo essere preparato. L'ansia di arrivare presto sul campo è grande, ma insieme al comitato tecnico valuteremo il momento giusto per dare il mio apporto ai compagni. Il mio impegno sarà il massimo, per poter contribuire alla squadra e lo sarà anche per i nostri tifosi, visto che combattere è una mia caratteristica".