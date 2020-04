Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha fatto il punto nella consueta conferenza stampa del sabato: "Il 4 maggio partiranno i test sierologici a livello nazionale su un campione di 150mila persone. Saranno distribuite tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2". Al momento sono stati distribuiti 138 milioni di mascherine e che le Regioni hanno ad oggi 47 milioni di mascherine nei magazzini. Arcuri ha poi annunciato che è stato siglato un accordo con 2 imprese italiane per realizzare 51 macchinari che produrranno tra 400 e 800mila mascherine al giorno. Arriveremo presto a produrre almeno 25 milioni di mascherine al giorno. Nelle prossime ore, fisseremo il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute. Ne distribuiamo un numero sufficiente per le regioni affinché ne mettano da parte una quota. Stiamo anche lavorando per ridurre fino ad azzerare le importazioni. Non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte nostre libertà e componenti normali della vita tutti noi".