La cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la pandemia di coronavirus non è in agenda. Lo conferma il presidente del CIO Thomas Bach al New York Times: "Non sappiamo quale sarà la situazione, naturalmente stiamo prendendo in considerazione diversi scenari ma mancano quattro mesi e mezzo ai Giochi. Altre leghe e federazioni sono più ottimiste di noi, perché la maggior parte ha rinviato i propri eventi ad aprile o a fine maggio. Noi stiamo parlando di qualcosa a fine luglio. La decisione non sarà determinata da alcun interesse finanziario. Il Cio non ha problemi di cassa. Dubbi degli atleti? Noi abbiamo consigliato agli atleti di mettersi in contatto con i loro comitati olimpici nazionali e le autorità nazionali per avere informazioni di prima mano su ciò che è possibile per il loro allenamento, nel rispetto delle restrizioni. In alcuni paesi ci sono opportunità. Abbiamo anche visto che gli atleti sono molto creativi per colmare questa lacuna con l'allenamento a casa e altri metodi di allenamento. È una situazione eccezionale che richiede soluzioni eccezionali".