Bufera a Novara per un post su Instagram del calciatore Andrea Sbraga, difensore ventottenne del Novara Calcio, che milita in Serie C: il calciatore ha pubblicato una story, successivamente rimossa, in cui definisce Benito Mussolini "Grande statista lungimirante".



CITATO UN DISCORSO DEL DUCE - Citata una frase di un discorso del Duce del 1927: "Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno". La vicenda è emersa in consiglio comunale.