La Juve è ripartita, a marce basse e senza fretta, ma già carica per poter ricominciare la stagione. Per tornare a vincere. I bianconeri hanno tutto da giocarsi, dal campionato alla Coppa Italia, arrivando alla Champions. Una volta ogni tre giorni per i prossimi tre mesi, se tutto riprenderà senza nuove interruzioni. La scelta spetta alle cariche massime del calcio e dei governi, che dovranno decidere se e quando riprendere - filtra ottimismo in questo senso - ma soprattutto quando disputare tutte le gare.