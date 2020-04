Torna a parlare Giuseppe Conte. In un punto stampa da Lodi, il premier ha commentato i pochi allentamenti alle misure restrittive per l'emergenza coronavirus: "Non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e improvvisazione e per questo il lavoro di esperti e tecnici è stato prezioso. Mi dispiace per quei cittadini rimasti delusi, ma il nostro obiettivo prioritario è la tutela della salute e non possiamo da una settimana all’altra cambiare obiettivo".



Sul sistema bancario e l'erogazione di liquidità alle imprese, Conte dice: "E' un atto d'amore che chiedo alle banche, affinché facciano un grande sforzo per erogare liquidità alle imprese che hanno bisogno. Venite incontro a queste richieste".



Sulle scuole rimaste chiuse: "Da lunedì torneranno a lavorare 4,5 milioni di persone. Prenderanno mezzi pubblici e anche privati. Creeremo più occasioni di contagio. È la ragione per cui anche le scuole devono rimanere chiuse".