La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.Il presidente delsbotta: "Riprendere è una follia, non schiererò la squadra! Lotito? Fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto". LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI Se per molti atleti lo stop imposto dal coronavirus rischia di porre fine anticipatamente alle rispettive carriere,. Il basco avrebbe dovuto appendere gli scarpini al chiodo a giugno, macontro la Real Sociedad.Nessuno sport è rimasto indenne di fronte alla diffusione globale del coronavirus e, dopo che ieri gli appassionati di tennis hanno appreso la notizia della cancellazione del torneo di Wimbledon, ora. Secondo la rivista Golf Digest,- torneo che si sarebbe svolto dal 16 al 19 luglio a Sandwich (Inghilterra) -. Una notizia che sarà ufficializzata nella prossime ore, dopo quelle già annunciate di rinviare a data da destinarsi l'Augusta Master e il PGA Championship.8.50 Il presidente del Lecceha parlato a Il Corriere dello Sport della possibile ripresa del campionato di Serie A: "Io auspico che la stagione in corso si concluda. Ma si tratta di un auspicio ragionato, basato su alcuni presupposti. Il primo, chiaro, è che la pandemia venga superata, il che significherebbe peraltro la fine di una crisi gravissima per il Paese . Il secondo, altrettanto ovvio, è la certezza che nessun danno venga arrecato alla salute degli atleti e delle altre persone coinvolte. Infine,"., calciatore dell'Hellas Verona risultato positivo al coronavirus, ha fornito un importante aggiornamento sulle sue condizioni:. Mi aspettavo di averlo preso, ho riconosciuto i sintomi. Ho avuto per due o tre giorni qualche linea di febbre. Inoltre avevo dei dolori alle gambe, che sentivo anche di notte", ha dichiarato ai canali ufficiali del club.Se per l'Italia e la Spagna la partita di Champions League tra Atalanta e Valencia viene considerata uno dei detonatori dell'emergenza coronavirus, l'edizione odierna di Le Parisien riferisce che. "Visto a posteriori, è stato un rischio enorme. Se lo avessimo saputo, non ci saremmo radunati lì. Non ci siamo preoccupati, perché tanta gente frequentava ancora i centri commerciali in quei giorni. Molte persone facenti parte del gruppo con cui mi trovavo allo stadio sono risultati positivi al Covid-19", alcuni pareri sparsi raccolti da Le Parisien da chi quel giorno era presente.