Firmato, da Giuseppe Conte, il nuovo decreto con le misure per il contenimento dei contagi da coronavirus. Per quanto riguarda le attività sportive previste in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona è prevista : “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province”.