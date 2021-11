Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 10.544 i nuovi casi a fronte di 534.690 tamponi eseguiti, tasso di positività 1,97%. Sono 48 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri con sintomi (+57) e quelli in terapia intensiva (+9).



Attualmente positivi: 137.130

Deceduti: 133.082 (+48)

Dimessi/Guariti: 4.634.229 (+5.889)

Ricoverati: 4.657 (+66)

di cui in Terapia Intensiva: 512 (+9)

Tamponi: 113.434.021 (+534.690)



Totale casi: 4.904.441 (+10.544, +0,22%)