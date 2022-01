In Italia 143.898 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 378 decessi. Effettuati 1.051.288 tamponi, tasso positività 13,7%. Il ministro della Salute Roberto Speranza parlando con i giornalisti alla Camera: "Oggi non firmo nessuna ordinanza: nessuna regione cambia colore, non succedeva da tante settimane"