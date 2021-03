Secondo il bollettino giornaliero diramato dal Ministero della Salute sono stati 17.083 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 343 i morti legati al Covid (19): 98.288 da inizio pandemia. Alle 18.45 sarà presentato in una conferenza stampa il Nuovo Dpcm del governo Draghi (regole in vigore dal 6 marzo al 6 aprile)