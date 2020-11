La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 25.271 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 147.725 tamponi. 356 i decessi nelle ultime 24 ore, sale di 100 unità il dato sui ricoveri in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 573.334

• Deceduti: 41.750 (+356)

• Dimessi/Guariti: 345.289 (+10.215)

• Ricoverati: 30.485 (+1.296)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.849 (+100)

• Tamponi: 17.522.438 (+147.725)



Totale casi: 960.373 (+25.271, +2,7%)