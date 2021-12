Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute registrati 30.810 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Italia su 343.968 tamponi processati, il tasso di positività scende all'8,9% (ieri era 11,5%. 142 decessi, per un totale di 136.753 dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoveri con sintomi (​+513) e quelli in terapia intensiva (+37).