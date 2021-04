Sono 9.789 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano stati +15.746). Sale così a 3.779.594 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese. I decessi odierni sono 358 (ieri sono stati +331), per un totale di 114.612 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.140.565 e 18.010 quelle uscite oggi dal Covid (ieri +15.486).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 190.635, ovvero 62.465 in meno rispetto a ieri quando erano stati 253.100. Mentre il tasso di positività è 5,1%, ieri era 6,2%.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 13,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,9 milioni.