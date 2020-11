Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 89 unità e raggiungono quota 3170: quelli negli altri reparti sono 29.873 (+429).



I tamponi sono stati 234.672, ovvero 9.032 in più rispetto a ieri quando erano stati 225.640: si tratta di un nuovo record dopo i 234.245 del 6 novembre. Mentre il tasso di positività è intorno al 16% (di preciso 16,2%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; ieri era di circa il 15% (di preciso 14,6%).