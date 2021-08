Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus: sono 5.498 i nuovi casi a fronte di 307.643 tamponi eseguiti. Sono 75 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri con sintomi (-12) e quelli in terapia intensiva (-4). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 77.532.362.



Attualmente positivi: 137.925

Deceduti: 129.221 (+75)

Dimessi/Guariti: 4.272.845 (+8.885)

Ricoverati: 4.796 (-16)

di cui in Terapia Intensiva: 544 (-4)

Tamponi: 84.035.719 (+307.643)



Totale casi: 4.539.991 (+5.498, +0,12%)