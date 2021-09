Il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino sull'emergenza Covid in Italia: oggi si registrano 6735 casi su 296.394 tamponi e 58 morti. I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono 6544. Sono 4.720 (-40) i ricoverati per Covid nel nostro Paese. Di questi 556 sono in Terapia Intensiva (+1 rispetto a ieri)