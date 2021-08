Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 7.548 i nuovi casi a fronte di 244.420 tamponi eseguiti, il tasso di positività sale al 3,1%. Sono 59 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri con sintomi (-13) e quelli in terapia intensiva (-5). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 75.897.416.



Attualmente positivi: 135.724

Deceduti: 128.914 (+59)

Dimessi/Guariti: 4.237.758 (+7.081)

Ricoverati: 4.522 (-18)

di cui in Terapia Intensiva: 499 (-5)

Tamponi: 82.615.371 (+244.420)



Totale casi: 4.502.396 (+7.548, +0,17%)