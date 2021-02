Sono 7.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano stati +11.252). Sale così a 2.560.957 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 329 (ieri erano +237), per un totale di 88.845 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.024.523 complessivamente (oltre 2 milioni dal 31 gennaio): 13.975 quelle guarite oggi (ieri +20.396). Gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in tutto 447.589 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -6.379 rispetto a ieri (-9.384 il giorno prima).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 142.419 (il minimo assoluto dall’introduzione dei rapidi), ovvero 70.945 in meno rispetto a ieri quando erano stati 213.364. Mentre il tasso di positività è 5,6% (l’approssimazione di 5,56%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era 5,3%.