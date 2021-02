Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 7.970 i nuovi casi su 144.270 tamponi eseguiti, con un indice di positività di 5,5%. 307 i decessi nelle ultime 24 ore, aumenta il conto dei ricoveri ordinari (+297) e quelli in terapia intensiva (+36). Le persone totalmente vaccinate alle 15 dell'8 febbraio (che hanno ricevuto entrambe le dosi) sono 1.147.256, per un totale di 2.582.510 dosi somministrate.





Attualmente positivi: 419.604

Deceduti: 91.580 (+307)

Dimessi/Guariti: 2.133.523 (+15.082)

Ricoverati: 21.670 (+297)

di cui in Terapia Intensiva: 2.143 (+36)

Tamponi: 34.506.996 (+144.270)



Totale casi: 2.644.707 (+7.970, +0,3%)