L​e persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1434 in più rispetto a ieri. È quanto si legge nel quotidiano bollettino del ministero della Salute. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 95.990, quasi 3600 in più. Le vittime sono 14 (35.577 dall'inizio dell'epidemia). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, sette più di ieri. I ricoverati con sintomi passano da 1760 a 1778. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 32.806. Cala il numero dei guariti/dimessi rispetto a ieri: sono 471 (ieri 563) che portano il totale, secondo i dati del ministero della Salute, a 211.272. In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di oggi. Solo la Valle d'Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi.