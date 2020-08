La Protezione Civile ha diramato il bollettino con il consueto aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in Italia.





In Italia sono 265.409 le persone che hanno contratto il coronavirus, +1.462 rispetto a ieri. Di queste, 35.472 sono decedute, +9 rispetto a ieri, e 206.902 sono guarite, 348 nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 23.035, +1.103 rispetto a ieri. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 97.065: 3.041 in più di quanti ne erano stati fatti ieri.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.178, +47 rispetto a ieri, di cui 74 in terapia intensiva, +7 rispetto a ieri.