Il bollettino di oggi sull'andamento dei contagi e dei decessi da Covid-19 in Italia: oggi si registrano 137.147 nuovi casi (su 999.490 tamponi processati) e 377 morti. Il dato confortante è che ricoveri e terapie intensive sono in calo ormai da 4 giorni, mentre il tasso è stabile al 13,7%. In Lombardia si registrano 18.555 nuovi casi e 88 decessi.