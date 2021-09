Sono 1.772 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.662.087 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio della pandemia I decessi odierni sono 45 (ieri sono stati 44), per un totale di 130.742 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.430.265. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 101.080.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 83,9 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 41,9 milioni (77,73% della popolazione over 12).