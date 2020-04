Una nuova ipotesi estrema per la conclusione della Serie A dopo l'emergenza coronavirus: giocare tutte le partite in un'unica città, Roma. E' l'indiscrezione lanciata da Repubblica, che spiega come stia raccogliendo sempre più consensi la possibilità di portare tutti i giocatori di tutte le squadre in un ritiro-clausura nella Capitale per 45 giorni, per poi farli allenare e giocare solo negli stadi della città. Con misure di sicurezza straordinarie: porte chiuse, esclusi anche i giornalisti, niente VAR e anche gli arbitri in ritiro per un paio di mesi a Tivoli.