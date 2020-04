L'Autorità per Comunicazioni ha sospeso per sei mesi l'attività dei canali tv 61 (digitale terrestre) e 880 (satellite). Colpevoli di aver trasmesso i format "Il Cerca Salute" e lo speciale "Quello che non vi hanno detto sul coronavirus" con riferimenti al "metodo Life 120" di Adriano Panzironi. I contenuti in questione mettono "in pericolo la salute degli utenti, spinti a una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19".