Il Regno Unito potrebbe essere afflitto dal peggior tasso di mortalità per coronavirus in Europa. Sir Jeremy Farrar, direttore del Wellcome Trust, ha dichiarato allo spettacolo Andrew Marr della BBC: “I numeri nel Regno Unito continuano a salire. E sì, è probabile che il Regno Unito sia sicuramente uno dei paesi più colpiti, se non il peggiore in Europa"