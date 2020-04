In vista della ripresa del calcio giocato, alcuni titolari dei diritti televisivi a livello globale stanno pianificando di trasmettere le partite a porte chiuse con finti cori da stadio in sottofondo, progettati per migliorare la qualità di produzione degli incontri.



Come spiega SportsPro, in un articolo ripreso da Calcio e Finanza, le società di Premier League avrebbero discusso la questione in riunione.



Nel resto del mondo, ance l’Australian Football League (AFL) ha già detto invece che sta prendendo in considerazione l’implementazione di una colonna sonora artificiale nelle sue trasmissioni.



E in Italia? Otre ai seggiolini colorati di alcuni stadi (San Paolo e Dacia Arena ad esempio), già utilizzati prima dell’emergenza coronavirus per dare già calore agli stadi in caso di poche presenze sugli spalti, sarà implementato qualcosa del genere? Da tifosi e appassionati di calcio, vi piacerebbe una soluzione del genere?