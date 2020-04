Il coronavirus è una pandemia. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Italia ed estero.La Germania ha registrato altri 3.834 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio complessivo a 99.225 persone infettate. Le vittime nel Paese per il Covid-19 sono in totale 1.607.La Cina ha registrato lunedì 32 casi di contagio da coronavirus, tutti importati, eE' quanto emerge dagli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc). La Corea del Sud ha invece segnato 47 nuovi casi di infezioni, confermando lo stesso numero di domenica e tenendosi sotto quota 50 per il secondo giorno di fila.Già da metà aprile - subito dopo le festività pasquali - potrebbe essere concesso ad alcuni settori dell’imprenditoria e del commercio di ricominciare a lavorare. Ma per uscire di casa, tornare a passeggiare, incontrarsi con parenti e amici liberamente, dovranno trascorrere ancora settimane. Anche perché rimarrà in vigore a lungo il divieto di assembramento. L’ultimo decreto firmato dal presidente Giuseppe Conte scade il 13 aprile. E dunque i contenuti del nuovo provvedimento saranno decisi tra venerdì e sabato controllando l’andamento della curva epidemica e dunque l’indice di contagio R0.​Wuhan - la città da cui è partita la pandemia - rA partire dalla mezzanotte ora locale (le 18 in Italia) riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e la gente, a condizione di essere in buona salute e di non aver avuto contatti con pazienti infetti, potrà riprendere a viaggiare in treno.