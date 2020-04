Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.





8.30 Un aereo carico di aiuti umanitari proveniente dalla Russia è atterrato a New York. "Dobbiamo lavorare insieme per battere il Covid-19. Per questo gli Stati Uniti hanno accettato di acquistare alla Russia materiale protettivo di cui avevamo urgentemente bisogno", ha spiegato in un tweet il segretario di Stato americano Mike Pompeo.



8.25 Un totale di 113 pazienti malati di Covid-19 provenienti da altri paesi dell’Unione Europea sono stati accolti negli ospedali della Germania per essere curati. Di questi 85 provenivano dalle zone più colpite dal virus in Francia, 26 dall’Italia e due dall’Olanda.



8.20 L’Agenzia europea del farmaco sta valutando 40 farmaci contro il Covid-19 come possibili terapie. Nell’attesa dei risultati, non ci sarebbero ancora prove di efficacia per nessuno di questi. Tra le potenziali terapie, in corso di sperimentazione: 2 antimalarici, 2 antivirali usati contro l’Hiv, un antivirale sviluppato per Ebola, un farmaco per la sclerosi multipla e un antireumatico. L’Ema valuta anche una dozzina di potenziali vaccini. Potrebbe servire un anno per averne uno valido.



8.15 I casi di coronavirus si avvicinano velocemente alla soglia del milione a livello globale: secondo la John Hopkins University sono ora 935.817, con 47.208 morti e 193.700 guariti.