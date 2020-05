La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



10.15 Altri 1.435 morti di coronavirus negli Stati Uniti. Nel mese di aprile, secondo la Cnn, è stato registrato un decesso ogni 44 secondi.



10.04 Boris Johnson, primo ministro del britannico, ha parlato al Sun: "Ho ricevuto litri di ossigeno, i medici avevano tutti i tipi di accordi su cosa fare se le cose fossero andate male. Facevo fatica a credere che in così pochi giorni la mia salute si fosse deteriorata a quel punto. Mi sono sentito frustrato".



09.55 Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato nel corso di un'intervista a La Stampa: "Entriamo nella fase 2 grazie al poderoso sforzo collettivo. Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un 'liberi tutti'. Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia".



09.37 Calano in parte i consensi verso il governo: Repubblica mostra i dati tra i sondaggi odierni e quelli di inizio emergenza. Su una scala centesimale, il governo perde 7 punti, ma resta il sostegno del 63%. La Lega resta il primo partito in Italia, ma scivola di 8 punti (37% di valutazioni positive). Netta crescita di Luca Zaia, governatore del Veneto, che sale al 51%.



09.20 Ultimo giorno di fase 1: da domani, via alla fase 2, in cui saranno permesse le visite ai congiunti. Palazzo Chigi ha chiarito che si potranno incontrare familiari, consanguinieri e acquisiti, fidanzati, compagni, conviventi. No, invece, agli amici.