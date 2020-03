Ilè una pandemia.segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale., Ministro per il Sud, ha parlato a Repubblica: "Reddito di cittadinanza? Volevamo migliorarlo già prima del coronavirus, adesso diventa indispensabile. Rivedendo i vincoli patrimoniali, chi ha una casa familiare o dei risparmi in banca che non vuole intaccare oggi non può accedervi. Ricevo migliaia di lettere di persone disperate. Alcune sono strazianti come quelle di chi vive la tragedia sanitaria. Vanno stigmatizzati gli assalti ai supermercati, ma bisogna anche dire che molti allo stremo si rivolgono proprio alle forze dell’ordine, ai sindaci, alle istituzioni insomma. Ora conta superare l’emergenza sanitaria, sconfiggere l’epidemia. Per questo bisogna stare a casa. Ma chi è a casa deve poter mangiare.Sono 54 i nuovi casi di coronavirus in Cina: lo rende noto la Commissione nazionale per la salute., presidente francese, ha rilasciato un'intervista all'agenzia AFP: "Non voglio un'Europa egoista e divisa. La Francia è al fianco dell'Italia. Non supereremo questa crisi senza un'unità europea".Il Governo studia nuove misure per contenere i contagi da Covid-19: secondo il Corriere della Sera, la chiusura verrà confermata per altre due settimane oltre il 3 aprile. Potrebbero però esserci minime deroghe per le aziende. Il 3 aprile verrà firmato un nuovo Dpcm che confermerà le attuali misure fino al 18 aprile., sindaco di Milano, parla al Corriere della Sera: "Milano ha il dovere per sé stessa e per il sistema sanitario di resistere. La guerra non è affatto finita, però permettetemi di dire che i milanesi si stanno comportando bene e di questo li ringrazio. Da parte mia sto cominciando a pensare come sarà la ripartenza. Va fatto un piano per gli spazi di grande concentrazione, dallo stadio ai cinema. Pensiamo a San Siro. Non è solo il fatto di essere seduti uno di fianco all’altro, ma penso ai grandi assembramenti all’ingresso per i controlli. Fino a oggi sulla tutela della salute ha prevalso la sicurezza. Bisognerà cambiare. Vale per il macro come per il micro. Niente sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima".