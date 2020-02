Dopo la decisione di non inserirlo nella lista dei partenti per il ritiro a Marbella, il Manchester United prende ulteriori precauzioni nei confronti di Odion Ighalo, arrivato ai Red Devils in prestito dallo Shangai Shenhua nella scorsa finestra di mercato. L’attaccante nigeriano, infatti, non si allenerà presso il centro sportivo dello United, ma è stato spedito alla base di allenamento di Carrington dove resterà per i prossimi 14 giorni, essendo la dirigenza del club preoccupata per la possibilità che il classe ’89 non sia del tutto fuori pericolo Coronavirus. Lo riporta il Mirror.