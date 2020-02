Tra le gare del prossimo turno di Serie A fortemente in dubbio a causa dell'emergenza coronavirus c'è anche quella in programma alle 12:30 di domenica prossima a San Siro tra Milan e Genoa.



Come già accaduto ieri all'altro incrocio tra le compagini dei capoluoghi lombardo e ligure, Inter e Sampdoria, anche la sfida tra rossoneri e rossoblù rischia di non essere disputata regolarmente.



‌Nel caso molto plausibile che nel frattempo l'emergenza non sia rientrata, le alternative attuabili sono tre. La prima prevede che la gara venga rinviata a data da destinarsi, con la possibilità di recuperarla in mezzo alla settimana nei prossimi mesi; la seconda opzione è quella che invece la partita si giochi nell'orario originario ma senza pubblico; la terza via infine consiste nel far affrontare le due squadre in campo neutro, in una zona non ancora colpita dal contagio. ‌



‌ Ad ogni modo la situazione resta in continua evoluzione e per sapere qualcosa di più preciso non resta che aspettare i prossimi giorni.