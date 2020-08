. La lista dei giocatori che hanno contratto il Covid-19 - pur senza presentare sintomi rilevanti - si allunga: solo oggi sono state comunicate le. Ieri il Cagliari - che lo scorso 17 agosto aveva comunicato la positività di Kiril- ha annunciato quelle di Filip, Lucae Alberto. Sempre ieri, il secondo portiere della Roma Antonioha fatto sapere di aver contratto il Covid-19. Sempre nel club giallorosso,Proprio in questi giorni si stanno radunando le squadre e i calciatori vengono sottoposti ai test:- In casa Roma c’è molta preoccupazione: oltre a Mirante e ai due giovani della Primavera risultati positivi (tutti stanno bene, sono asintomatici e stanno osservando il periodo di isolamento e quarantena in attesa di poter ritornare ad allenarsi con i compagni),, difensore che la Roma sta provando in tutti i modi a riprendere dal Manchester United.- Stessa situazione a, sponda granata, dove si attende ora l'esito di tutti i tamponi e in particolare si sottolineano "e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra”. Idem nel, dove “in accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale- L’avvenuto contagio di Petagna, nuovo attaccante del Napoli, è invece stato scoperto a seguito della positività del fratello con cui era venuto in contatto durante questi giorni di vacanza. Petagna, "asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”, informa il Napoli.: verranno sottoposti al tampone - come tutti i compagni di squadra - lunedì al via della nuova stagione.- Come dicevamo,. Si tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna, dove tra l'altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle Rondinelle.. Il Brescia attende ulteriori riscontri e accertamenti, nella speranza che il giocatore positivo al Covid-19 sia solo uno.- La Lega di Serie A ha fissato, ma tiene sono controllo la situazione. Il 27 agosto la Figc ufficializza gli organici di tutti i campionati, il 1 settembre la Lega di A darà i calendari (niente cerimonia stavolta, saranno messi sul sito), il 2 settembre assemblea di Lega per valutare le offerte vincolanti dei fondi di investimento che dovranno arrivare tassativamente entro il 25 agosto.. Per il momento la situazione è sotto controllo per Lega e Federazione, ma va comunque monitorata giorno dopo giorno con le notizie che arrivano dai ritiri delle squadre di Serie A.- In attesa della nuova stagione, la domanda che si fanno i tifosi è sempre la medesima:. In merito sono da registrare le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, che ospite da Agorà su Rai 3 ha spiegato: “Dipende dalla circolazione del virus. Se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare.”.