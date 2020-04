Per il fine settimana di Pasqua è operativo un massiccio dispiegamento di forze di polizia per garantire il pieno rispetto delle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da coronavirus. Come riporta Repubblica, nelle zone dell’Anconella e dell’Argingrosso sono attivi anche dei droni della Città Metropolitana di Firenze che aiuteranno le pattuglie nel controllo su eventuali assembramenti e in tal senso oggi sono stati fermati i runners lungo l'Arno.