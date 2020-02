Sono in vendita da oggi, esclusivamente online, i biglietti per Cagliari-Roma, sfida in programma domenica prossima in Sardegna. La scelta di venderli solamente su internet è legata all'emergenza sanitaria in cui volge l'Italia in questi giorni. Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Roma, inoltre, si fa sapere che "nell’ipotesi in cui il suddetto incontro dovesse disputarsi "a porte chiuse" su disposizione delle Autorità competenti, i soggetti titolari di singoli titoli di accesso potranno chiedere il rimborso del prezzo di acquisto del titolo di accesso, con le tempistiche e le modalità che saranno rese note dall’organizzatore".