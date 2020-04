Paulo Dybala aspetta la positività al secondo tampone per risultare finalmente guarito dal coronavirus. Come scrive Il Corriere dello Sport la procedura per Dybala sarebbe stata particolarmente lunga con test approfonditi e ripetuti in vista della possibile ripresa degli allenamenti e della stagione. Lo staff medico sta raccogliendo più dati possibili sul fisico del calciatore, per studiare la situazione che non ha precedenti. I calciatori positivi al coronavirus, secondo il protocollo, dovranno essere sottoposti ad esami aggiuntivi prima di avere il via libera per riprendere l'attività.