Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consigliere del ministro Speranza, è intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3 sul tema vaccino contro il nuovo coronavirus: "L'Europa è molto più avanti degli Stati Uniti e ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia. Devo dire con piacere che in questo caso l'Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti, erché il vaccino che si sta sviluppando, quello che vede unita l'Università di Oxford in collaborazione con un'azienda di Pomezia è in una fase di sviluppo più avanzata rispetto all'altro. Se vanno le cose bene in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani. Asintomatici raramente trasmettono il Covid? Dall'Oms si è avuta una risposta inaccurata e sbagliata.La trasmissione da asintomatici è invece tipica di questo virus e proprio ciò lo differenzia da Sars e Mers. L'Oms va criticata, ma sostenuta".