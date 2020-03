Calciomercato.com vi aggiorna in tempo reale anche oggi sulle principali notizie riguardanti l’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo nella giornata di oggi, 6 marzo 2020.



14.40 - Elisabetta Margiacchi, Prefetto di Bergamo, annuncia: “Anch’io positiva al coronavirus, ma sto bene. Non ho più la febbre, è una forma molto blanda”.



12.45 - Nel ciclismo, la Tirreno-Adriatico (11-17 marzo) e la Milano-Sanremo (21 marzo), sono state rinviate a data da destinarsi.



12.30 - I casi di coronavirus accertati nel mondo sono 100.001, i morti sono 3.405.



10.10 - Primo caso di positività al coronavirus anche in Vaticano. Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni.