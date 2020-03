Pieni poteri al premier dell'Ungheria Viktor Orban: col pretesto della lotta all'emergenza coronavirus, da oggi democrazia, libertà d'informazione, istituzioni e valori dello Stato di diritto definiti dai Trattati europei sono sospesi in Ungheria. Orban avrà dunque diritti di governo e superpoteri eccezionali rinnovabili senza limite, governerà per decreto, potrà chiudere per un periodo a sua discrezione il Parlamento. Inoltre, saranno accettate solo informazioni di fonte ufficiali sulla pandemia e chi verrà accusato dall'esecutivo di diffondere fake news, questo include potenzialmente anche critiche alla gestione dell'allarme sanitario e al disastroso stato della sanità pubblica o ad altre decisioni del potere, potrà essere condannato con fino a 5 anni di prigione.