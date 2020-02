Non si placa l'allarme Coronavirus in Italia: di seguito tutti gli aggiornamenti ora per ora sulla situazione nel nostro paese.



9.20 - Primo caso confermato di Coronavirus a Madrid: si tratta di un 24enne che aveva viaggiato nel Nord Italia, è il settimo in tutta la Spagna.



9.15 - Apertura in calo per la Borsa: a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib arretra dello 0,56%.



9.00 - Walter Ricciardi, membro dell'Oms e nuovo consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, invita a "ridimensionare questo allarme, il 95% dei malati guarisce, tutti i morti avevano già gravi condizioni di salute. Le misure che sono state prese in Italia vanno nella direzione giusta. E' molto importante che il Paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici".



8.30 - Rinviato il Salone del Mobile a Milano: la kermesse doveva aprire il 21 aprile, ma la Federlegno Arredo Eventi ha deciso di spostare l'evento a giugno, a data da destinarsi.



8.15 - L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, ospite della trasmissione Agorà, ha confermato che è ancora in corso la ricerca del paziente zero, anche se "solo a fini statistici".



8.00 - "Privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa". Lo stabilisce la direttiva firmata dalla ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone.



7.15 - Da oggi fino a lunedì scuole chiuse a Palermo e provincia, è il provvedimento adottato dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci d'accordo con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla.



07.00 - Primo campione positivo a Pesaro nelle Marche, attesa di conferma dal secondo controllo all'Iss.



00.00 - È di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del coronavirus in nove regioni d'Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige.